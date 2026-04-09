La tensión estalla en la Casa Grande tras el desafío de Dámaso, mientras las sospechas sobre la paternidad del hijo de Luisa cobran fuerza en la Casa Pequeña

La serie diaria de La 1, ‘Valle Salvaje’, alcanza su clímax semanal este jueves 9 de abril con la emisión del capítulo 391. Tras un miércoles de infarto, las alianzas y traiciones en el valle se encuentran en un punto de no retorno. La guerra abierta entre don Hernando y Dámaso ha cruzado líneas peligrosas, dejando a la familia Gálvez de Aguirre en una posición sumamente vulnerable ante el plan de asesinato que pesa sobre Victoria.

Lo que sucedió en el último episodio (Capítulo 390)

Para entender el terremoto que sacude hoy la Casa Grande, conviene recordar los hitos del miércoles:

• Mercedes logró localizar a dos mujeres clave para asistir a Matilde.

• Pura lanzó una advertencia desesperada en la Casa Pequeña sobre el peligro que corre Luisa.

• Dámaso perdió el miedo y enfrentó directamente a don Hernando, desafiando su autoridad ante toda la familia.

Avance del capítulo 391 de hoy, jueves 9 de abril

La entrega de esta tarde promete giros inesperados y momentos de gran suspense que mantendrán a la audiencia en vilo:

Las dudas de Enriqueta y el secreto de Luisa

El pasado vuelve para atormentar a los habitantes de la Casa Pequeña. Tras interrogar a Luisa sobre la identidad del padre de Evaristo, Enriqueta no se queda satisfecha y presiona a Braulio, insistiendo en el evidente parentesco que une al hombre con el pequeño. ¿Está la verdad sobre el origen del niño a punto de salir a la luz?

El desconcierto de Dámaso y Mercedes

Mientras tanto, los temores de Mercedes por las posibles represalias de don Hernando tras el enfrentamiento público crecen por momentos. Sin embargo, la reacción de Dámaso ante la situación resulta totalmente inesperada y desconcertante, dejando a Mercedes sin saber a qué atenerse en este juego de poder.

Una visita inesperada a las parteras

El momento más enigmático del capítulo llegará al caer el sol. Las parteras recibirán una visita clandestina en mitad de la noche. Este misterioso encuentro podría cambiar el curso de los acontecimientos médicos y personales que rodean a la Casa Grande. ¿Quién se atreve a buscarlas bajo el amparo de la oscuridad y con qué oscuras intenciones?

¿A qué hora y dónde ver ‘Valle Salvaje’?

El capítulo 391 de la ficción producida por Josep Cister se emite hoy jueves 9 de abril en su horario habitual en la sobremesa de La 1 de RTVE. Recuerda que también puedes disfrutar de la serie bajo demanda y de forma gratuita a través de la plataforma RTVE Play.