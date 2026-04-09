La tensión entre Gabriel y los De la Reina estalla en privado tras el robo del discurso de Digna, mientras Miguel toca fondo en su relación familiar

La sobremesa de Antena 3 se viste de gala y tensión este jueves, 9 de abril, con la emisión del capítulo 536 de ‘Sueños de libertad’. Tras el desplante público de Gabriel, quien no dudó en adjudicarse el éxito de «Flor Divina» ante todos, las caretas caen y el enfrentamiento se traslada a la intimidad de los despachos, donde las amenazas y la indignación marcarán el rumbo de la familia De la Reina.

Lo que ocurrió en el último episodio (Capítulo 535)

El brindis de Gabriel fue el detonante de una crisis que ya se venía fraguando en la fábrica:

• Gabriel se adueñó del mérito de rescatar la fragancia, humillando indirectamente a Digna y Damián.

• Miguel descubrió la identidad de la amante de Pablo: Marisol.

• Manuela lanzó una advertencia a Eduardo sobre las intenciones de Begoña.

• Andrés y Valentina vieron cómo su secreto llegaba a oídos de Begoña, quien ahora lidia con la incomodidad de enfrentarse a su antiguo amante.

Avance del capítulo 536 de hoy, jueves 9 de abril

La entrega de esta tarde promete agitar los cimientos emocionales de los protagonistas con confesiones inesperadas y enfrentamientos directos:

Begoña y el peso de la verdad

Begoña se encuentra en una encrucijada moral y sentimental. No sabe cómo gestionar su relación con Andrés tras descubrir su vínculo con Valentina. Sin embargo, su mayor desafío llegará de la mano de Beatriz. En una conversación íntima, esta última logra que Begoña se confiese y admita que su matrimonio no es, ni de lejos, feliz. Esta revelación podría cambiar el equilibrio de fuerzas en su entorno más cercano.

La ira de Damián y el desquite de Miguel

En los despachos, Damián encara finalmente a Gabriel. El patriarca no está dispuesto a consentir que el director de la fábrica le robara el discurso y el mérito a Digna, lo que genera un cara a cara de alta tensión. Por otro lado, Miguel, sumido en su primera gran borrachera para ahogar sus penas, termina por explotar y se desquita duramente con su padre, sacando a la luz reproches largamente guardados.

Planes ambiciosos y sorpresas en la tienda

• Álvaro tienta a Gorito con una nueva propuesta para aumentar sus ingresos, un camino que podría ser peligroso.

• Carmen asiste estupefacta a la extraña actitud que Tasio mantiene con David, algo que no termina de encajar en sus planes.

Horario y dónde ver ‘Sueños de libertad’

No te pierdas el desenlace de estas tramas en el capítulo 536 que se emite hoy jueves 9 de abril a las 15:45 horas en Antena 3. Como es habitual, el episodio también estará disponible para su visionado en la plataforma Atresplayer.