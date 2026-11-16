El regreso de Belén Esteban a Mediaset ha generado incomodidad y reacciones encontradas entre sus antiguos compañeros. Rosa Benito y su hija, Rosario Mohedano, han expresado públicamente su descontento con Esteban, calificándola de «mala persona» y afirmando que les provoca «náuseas» y «asco». Este conflicto se ha reavivado en el último debate de ‘Supervivientes All Stars’, donde el nombre de Belén Esteban volvió a ser protagonista.

Lee tambien: Mediaset duplica la emisión de ‘¡De Viernes!’ con el estreno de ‘De Sábado’ en Telecinco el próximo 14 de noviembre

El origen de la disputa parece remontarse a un préstamo que Belén Esteban hizo a Rosario Mohedano para un viaje a Roma, así como el préstamo de un coche durante tres meses, lo cual generó tensiones cuando el dinero no fue devuelto en el tiempo esperado. A pesar de que Rosario reconoce que Belén la defendió en el pasado, la relación entre ambas se ha deteriorado.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Gloria Camila interviene en el conflicto

En medio de este enfrentamiento, Gloria Camila ha intervenido para defender a su prima Rosario Mohedano. Desde el plató de ‘La tarde se mueve’ de Telecinco, Gloria Camila cuestionó la falta de autocrítica de Belén Esteban, señalando que no ha visto a Esteban admitir errores en su trato con su prima y su tía, Rosa Benito.

Lee tambien: Mediaset traslada de nuevo ‘El Chiringuito’ de Energy a Cuatro este miércoles y modifica el horario de ‘Horizonte’

Gloria Camila criticó a Esteban por reprochar a su prima el haber pedido dinero para un viaje en lugar de necesidades básicas, calificando este gesto de «muy feo». Aunque algunos compañeros de plató recordaron que Esteban ha pedido perdón en otras ocasiones, Gloria Camila se mantuvo firme en su defensa de su familia.

Reacciones en los platós de Mediaset

El conflicto ha generado un ambiente tenso en los platós de Mediaset, donde las partes involucradas no dudan en expresar sus reproches públicamente. Gloria Camila también defendió el concurso de Rosa Benito, afirmando que no se ha involucrado en temas escabrosos, aunque fue recordada por sus propios comentarios sobre el pasado amoroso de Rocío Jurado.

A pesar de las críticas y el cruce de acusaciones, Gloria Camila se muestra decidida a no permitir que nadie, ni siquiera Belén Esteban, pase por encima de su tía y su prima. El conflicto parece lejos de resolverse, manteniendo la atención del público en los programas de Mediaset.