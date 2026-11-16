El mercado del material deportivo se prepara para vivir una de las transiciones más transcendentales de las últimas décadas. Nike ha dado un golpe maestro sobre la mesa al hacerse con los derechos para fabricar y suministrar el codiciado balón oficial de la UEFA Champions League, destronando a Adidas, marca que ha mantenido el monopolio del diseño de este icónico esférico desde el año 2001.

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Fin a una era dorada

Durante más de un cuarto de siglo, la imagen del balón de la Champions League ha estado indisolublemente ligada a la firma alemana de las tres bandas, convirtiendo los característicos paneles de estrellas en un símbolo universal del fútbol de máxima catarsis continental.

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Sin embargo, el último acuerdo alcanzado entre la UEFA y Adidas contemplaba la extensión de su alianza hasta el año 2027. Una vez expire este periodo, se abrirá oficialmente la puerta a un nuevo ciclo tecnológico y estético de la mano de la multinacional estadounidense.

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Una expansión estratégica total en la élite

Para Nike, este movimiento representa mucho más que un contrato comercial: es una declaración de intenciones en su rivalidad histórica por dominar el fútbol de clubes a escala global. Al asegurarse el balón de la máxima competición europea, la marca del Swoosh refuerza su presencia institucional en los escenarios más prestigios del planeta, arrebatando a su principal competidor uno de los activos visuales y publicitarios más codiciados del deporte rey.

Con este cambio de era en el horizonte, los aficionados al fútbol ya empiezan a especular acerca de cómo será el diseño del primer balón de la Champions firmado por Nike, un hito que cambiará por completo la estética visual de las noches mágicas de los martes y miércoles europeos a partir de 2027.