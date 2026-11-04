Marruecos ha inaugurado el puerto Nador West Med, situado a poco más de 30 kilómetros de Melilla, con la apertura de su primera terminal de contenedores. Este proyecto ha requerido una inversión de 54.000 millones de dírhams, equivalentes a unos 5.000 millones de euros, financiados tanto por el sector público como por el privado.

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El acto de inauguración fue presidido por el príncipe heredero, Mulay Hasán, en la provincia de Nador, donde se encuentra la terminal oriental. Las instalaciones cuentan con un muelle de 1.520 metros, un calado de hasta 18 metros y una explanada de 70 hectáreas. Se espera que en 2030 la terminal tenga la capacidad de manejar 3,5 millones de contenedores anuales.

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Expansión y capacidad del puerto

El desarrollo del puerto Nador West Med se realizará en fases. La segunda terminal, denominada Occidental, está programada para comenzar operaciones en abril de 2027. Esta contará con un muelle de 900 metros y una capacidad de 1,8 millones de contenedores al año. Una vez completadas ambas terminales, el complejo podrá gestionar hasta 5,3 millones de TEU (unidades equivalentes a 20 pies), la medida estándar en el transporte marítimo de contenedores.

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El puerto no solo se centrará en contenedores, sino que también incluirá terminales para mercancías sólidas y generales, carga rodada, productos energéticos y una zona industrial y logística de aproximadamente 700 hectáreas. Además, contará con una terminal de gas natural licuado con capacidad para procesar 5.000 millones de metros cúbicos anuales y otra de hidrocarburos. Se prevé la construcción de conexiones por carretera y ferrocarril para integrar el puerto con el interior del país.

Impacto en la competencia portuaria

La inauguración de Nador West Med podría tener repercusiones más allá de la economía marroquí, afectando a puertos españoles como los de Algeciras y Almería. Algeciras, uno de los principales centros de transbordo del Mediterráneo occidental, movió alrededor de 4,73 millones de TEU en 2025, mientras que Tánger Med, otro puerto marroquí, registró 11,1 millones de TEU en el mismo año. La competencia con Nador podría intensificarse dependiendo del tráfico que logre atraer y las rutas que elijan las navieras.

El puerto de Almería, que también maneja transporte de pasajeros y mercancías, podría ver afectada su actividad debido a la proximidad con Nador. Los empresarios locales han expresado su preocupación por el impacto que la nueva instalación podría tener en los puertos peninsulares, especialmente en el almeriense.

Estrategia de expansión marroquí

La apertura de Nador West Med se alinea con los planes de expansión de Tánger Med, el principal puerto de Marruecos, que busca aumentar su capacidad mediante la nueva terminal Tánger Med 3. Esta expansión pretende añadir 4,5 millones de TEU, con el objetivo de alcanzar los 20 millones anuales en la próxima década.

La estrategia de Marruecos se centra en expandir grandes instalaciones portuarias y áreas industriales para atraer empresas y facilitar exportaciones. Nador West Med busca replicar el modelo de Tánger Med en el noreste del país, con el objetivo de impulsar actividades manufactureras, energéticas y logísticas. Se estima que el complejo generará 14.000 empleos directos y 20.000 indirectos.

Los costes operativos, la eficiencia de las terminales, las conexiones terrestres y las condiciones regulatorias son factores clave que influirán en las decisiones de las navieras. Además, la normativa comunitaria sobre emisiones marítimas en la Unión Europea podría afectar la competitividad de las terminales europeas frente a las de países vecinos.