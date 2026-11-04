La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha anunciado que a partir del 10 de noviembre adelantará el cierre de los mostradores de entrega de equipaje facturado, conocidos como «bag drop». El nuevo plazo será de 60 minutos antes de la hora prevista de salida, en lugar de los 40 minutos actuales.

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Este cambio, que afectará al 20% de los pasajeros que entregan su maleta en el mostrador de facturación, fue anunciado inicialmente en abril y ahora se recuerda a los pasajeros ante su próxima entrada en vigor.

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Motivos del cambio en Ryanair

Según Dara Brady, director de Marketing de Ryanair, este ajuste permitirá a los pasajeros disponer de más tiempo para superar las colas de los controles de seguridad y de pasaportes, facilitando así su llegada a la puerta de embarque antes de que comience el embarque, especialmente durante los periodos de mayor afluencia.

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La aerolínea está afrontando dificultades derivadas del encarecimiento del combustible, lo que ha motivado la implementación de este cambio.

Impacto en los pasajeros

Para los pasajeros que facturan equipaje, que representan el 20% de los viajeros, será necesario planificar su llegada al aeropuerto con mayor antelación. Aquellos que se presenten en el mostrador con menos de 60 minutos antes de la salida encontrarán el servicio cerrado y no podrán facturar su maleta. En tal caso, deberán viajar únicamente con el equipaje de mano, siempre que cumpla con los requisitos, o buscar soluciones alternativas con el personal de tierra.

Por otro lado, los pasajeros que viajan solo con equipaje de mano, que constituyen el 80% de los viajeros, no verán cambios en sus procedimientos. Podrán seguir realizando la facturación online y acudir al aeropuerto con la antelación habitual, dirigiéndose directamente a los controles de seguridad y a la puerta de embarque.