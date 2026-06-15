El lunes 15 de junio de 2026, el Estrecho vuelve a ofrecer una amplia oferta de conexiones marítimas entre Ceuta y Algeciras. Las principales compañías que operan la ruta son Baleària, DFDS y Naviera Armas, con travesías que se sitúan entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

Para planificar el viaje, aquí tienes las salidas por sentido, con los horarios de embarque del día y los buques asignados. Ten en cuenta que la disponibilidad puede variar por operativa.

Ruta Ceuta – Algeciras

Este lunes salen desde Ceuta hacia Algeciras un total de 19 servicios entre las 06:00 y las 23:00, con combinaciones de Fast Ferry y Ferry según el buque.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En sentido contrario, salen desde Algeciras hacia Ceuta 20 servicios entre las 06:30 y las 23:30, con duración de 60 minutos en Fast Ferry y 90 minutos en Ferry.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para coger el ferry con margen, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y revisa que el horario que vas a usar corresponde al buque asignado. Si viajas con vehículo o tienes equipaje, organiza tu tiempo teniendo en cuenta la duración de 60 minutos en Fast Ferry y de 90 minutos en Ferry.

Además, confirma el horario con la compañía antes de desplazarte, consulta las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva preparada la documentación de viaje necesaria.