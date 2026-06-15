Antena 3 emite este lunes una nueva entrega de su serie diaria, marcada por la llamada de la Guardia Civil a Begoña y la revelación de Marta a Damián sobre la muerte de Santiago

La serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, encara el inicio de la semana con la emisión de su capítulo 582 este lunes, 15 de junio, a partir de las 15:50 horas. La producción de la cadena principal de Atresmedia atraviesa un periodo de alta intensidad dramática tras los recientes acontecimientos que han reconfigurado las tramas principales: el regreso de Fina (Alba Brunet), la muerte de Álvaro a manos de esta última, la estrategia de Brossard de trasladar la producción de la fábrica a Tánger y el encarcelamiento de Nieves. Cabe recordar que esta detención se produjo después de que Don Agustín la acusara de haber practicado la eutanasia en el pasado al progenitor de Luz y a otro paciente, un escenario que ha motivado asimismo el retorno de la doctora Borrell a la ficción.

Esta tercera temporada ha renovado de forma notable su plantel con la incorporación de diez nuevos actores y actrices: Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano. Estos nombres se han sumado al reparto habitual encabezado por los intérpretes Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón y Nancho Novo.

La advertencia de Begoña y la intervención de la Guardia Civil

En el episodio de este lunes, Begoña traslada su preocupación a Luz y le aconseja extremar las precauciones en lo que respecta a Don Agustín. La advertencia busca evitar que la doctora se exponga en demasía ante el párroco, ante el temor de que este pueda emprender acciones legales y denunciarla a ella también por el fallecimiento de su padre. Sin embargo, los acontecimientos se precipitan de forma inmediata cuando Begoña recibe una llamada telefónica de la Guardia Civil. La Benemérita le notifica oficialmente la decisión de proceder a la exhumación del cuerpo de su padre con el objetivo de realizarle la autopsia, un movimiento que promete dar un vuelco a la situación jurídica y familiar.

Por otra parte, la situación penitenciaria de Nieves continúa sumando apoyos en el exterior. Pablo acude de nuevo a las dependencias de la prisión para visitarla y pedirle que mantenga la paciencia en estos momentos difíciles, trasladándole el mensaje de que sus hijos están de su lado. Asimismo, le comunica que ya ha conseguido los servicios de un abogado que se encargará de gestionar su defensa para ayudarla a salir de la cárcel. En paralelo, Digna da un paso al frente en el entorno social de la colonia y defiende abiertamente a Nieves ante los reproches de Don Agustín.

El rechazo de Gabriel a Beatriz y la tensión en Toledo

En el plano personal, Beatriz logra hacerse con la fotografía en la que aparece junto a Gabriel y Juanito, una instantánea ante la que le promete al bebé que en un futuro cercano lograrán conformar una familia feliz. Por su parte, Begoña decide encararse de forma directa con Gabriel, reprochándole su intento de malmeter y sembrar la discordia con Valentina a cuenta de su pasada relación con Andrés. Tras este tenso desencuentro, Begoña opta por sincerarse y abrirse emocionalmente con la niñera.

Posteriormente, Beatriz se traslada hasta el despacho de Gabriel con la intención de hacerle entrega de la mencionada fotografía junto a Juanito. Su objetivo real es plantearle una propuesta firme y averiguar si el abogado está dispuesto a abandonar Toledo para marcharse junto a ella a un destino lejano donde iniciar una nueva vida desde cero. Sin embargo, los planes de Beatriz se topan con una respuesta tajante: Gabriel le para los pies de forma inmediata y le deja claro de manera inequívoca que no entra en sus planes marcharse de la ciudad castellana.

La confesión de Marta sobre el asesinato de Santiago

La convivencia y el futuro de la pareja compuesta por Fina y Marta sigue sin encontrar un punto de equilibrio. Ambas continúan sin ponerse de acuerdo respecto a las condiciones de su nueva vida en Toledo, una encrucijada motivada por la marcha de la fotógrafa de la casa de los De la Reina.

Ante la insistencia familiar, Marta toma la determinación de hablar con Damián para frenar sus intenciones inmobiliarias. De este modo, la joven le confiesa finalmente a su padre el motivo real por el que se opone de manera rotunda a que se venda la casa de los Montes, sacando a la luz toda la verdad en torno al asesinato de Santiago. Por último, la jornada en la residencia principal deja al descubierto un conflicto doméstico cuando Manuela sorprende in fraganti a Paula mientras roba comida del interior de la casa de los De la Reina.

Antecedentes: el contexto del último capítulo

Para comprender el punto de partida de estos acontecimientos, cabe desgranar los hechos sucedidos en la última entrega de la serie. En dicho episodio, Damián se encontraba sumamente afectado y devastado ante el revés sufrido por la venganza de Gabriel, quien logró que la firma Floral adquiriera la infraestructura de la fábrica. Mientras esto ocurría, Luz aprovechaba para transmitir su gratitud a Digna y a Damián por haberla acogido en su hogar tras su regreso a la colonia; no obstante, la doctora optaba por mantenerles oculta su propia implicación en el fallecimiento de su padre al tiempo que defendía públicamente a Nieves.

En el terreno sentimental, Marta comunicaba a Fina sus intenciones de alquilar una vivienda nueva situada en una zona apartada de la colonia, con el firme propósito de poder desarrollar su relación sentimental en libertad. Ante esta propuesta, la fotógrafa se comprometía a acudir a visitarla para tomar una decisión definitiva. Este plan chocaba de frente con los deseos de Damián, cuya intención era vender la Casa de los Montes —el inmueble donde la pareja había vivido sus mejores y peores momentos— para obtener una mayor liquidez económica.

Asimismo, Begoña se personaba en la tienda para mantener una conversación con Valentina, con el objetivo de aclararle el entramado de mentiras urdido por Gabriel. Durante el encuentro, le relató los detalles de su pasado y la verdadera finalidad de este, que no era otra que causarle daño. Begoña trató de convencerla de que lo que existió con Andrés forma parte del pasado, intentando hacerle ver que el afecto de él hacia ella es sincero en la actualidad.

Por último, Damián intentaba ofrecer soluciones a Pablo ante la compleja situación familiar que experimentan, facilitándole el contacto de un letrado criminalista cualificado para extraer a Nieves de la prisión. En esa línea de apoyo, Luz visitaba a la detenida en la cárcel y Mabel instaba a Miguel a no dejar desamparada a su madre. Posteriormente, Luz se entrevistaba con Don Agustín con la intención de hacerle ver que cometía una injusticia con Nieves, sosteniendo que el deceso de su progenitor se debió a una insuficiencia respiratoria. La jornada previa concluía con el movimiento de Beatriz, quien intentaba recuperar la confianza de Gabriel proponiéndole abandonar España juntos para retomar su antigua relación, un ofrecimiento que ahora ha encontrado el rechazo definitivo del abogado.