La primera de las dos jornadas de huelga convocadas por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha comenzado esta medianoche, afectando gravemente al transporte ferroviario en España. La huelga se debe al «incumplimiento de los compromisos adquiridos» para un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

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El Ministerio de Transportes había establecido servicios mínimos para Cercanías entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día, mientras que para Media Distancia y Alta Velocidad/Larga Distancia se fijaron en un 65% y 72% respectivamente. Sin embargo, estos servicios mínimos no se están cumpliendo, generando retrasos generalizados.

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Impacto en Cataluña y Madrid

En Cataluña, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado que la Generalitat ha activado refuerzos en más de 60 líneas de autobús para mitigar el impacto de la huelga. Paneque ha señalado que se requerirá a Renfe información sobre las bajas de maquinistas durante los servicios mínimos.

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En Madrid, los viajeros han reportado largas esperas en estaciones como Alcalá de Henares, donde han esperado más de 45 minutos sin que saliera ningún tren hacia Atocha. Además, se ha restringido el acceso a los andenes en estaciones como Atocha y Móstoles Central para evitar aglomeraciones.

Problemas adicionales y recomendaciones

Adif ha informado de una incidencia en los sistemas de señalización entre Lora del Río y Los Rosales, que podría afectar a los trenes de la línea C1 del núcleo de cercanías de Sevilla, aunque no está relacionada con la huelga.

Renfe ha recomendado a los usuarios buscar transportes alternativos y ha puesto a disposición un documento descargable para justificar retrasos laborales. En Barcelona, a las 6.00 horas, no salieron 14 de los 25 trenes de Rodalies previstos en los servicios mínimos, y a las 6.30 horas se había suprimido un 60% de los trenes programados.

En las redes sociales, Cercanías Madrid ha informado que las líneas C-3, C-4 y C-5 no están operativas, y solo circulan algunos trenes puntuales de otras líneas. Se recomienda a los viajeros consultar los canales oficiales para más información.