Tamara Gorro y Cayetano Rivera han decidido poner fin a su relación sentimental. La noticia ha sorprendido a muchos, especialmente al cumplirse casi un año desde que se conocieron sus encuentros y viajes románticos. Según el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, la decisión ha sido tomada por la propia Tamara Gorro, quien ha considerado que sus prioridades actuales son incompatibles con mantener la relación.

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La influencer ha atravesado un periodo complicado debido a un problema de salud que prefirió no especificar públicamente. Durante este tiempo, Cayetano Rivera ha estado a su lado, pero Tamara ha optado por priorizar su bienestar y el de sus hijos, quienes han estado expuestos a rumores y especulaciones.

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Motivos de la ruptura

Desde el programa de Sonsoles Ónega, donde Tamara Gorro colabora, se han compartido los motivos detrás de su decisión. La influencer ha decidido centrarse en sus hijos y en los proyectos personales que tiene en marcha. Esta decisión ha sido comprendida por Cayetano Rivera, quien mantiene una buena relación de amistad con Tamara, hablando casi a diario.

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Nacho Gay, compañero de programa, confirmó que Tamara le comunicó la ruptura, explicando que tras un tiempo de idas y venidas, decidieron separarse hace unas semanas. Aunque la relación ha terminado, no descartan la posibilidad de retomarla en el futuro si las circunstancias cambian.

Prioridades personales

Tamara Gorro ha expresado a sus compañeros que, aunque intentaron que la relación funcionara, no era el momento adecuado para ambos. Actualmente, su prioridad es su salud y el bienestar de sus hijos, quienes han sufrido psicológicamente durante este tiempo. La influencer busca centrarse en su recuperación y en brindar apoyo a su familia.