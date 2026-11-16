La aerolínea Plus Ultra ha decidido cancelar todos sus vuelos internacionales a partir de las dos de la madrugada de este martes 17 de noviembre, con la única excepción de las conexiones con Venezuela. Esta medida afectará también a los vuelos con billetes ya vendidos, lo que impactará a los pasajeros con reservas para otros destinos.

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La decisión llega en un momento crítico para la compañía, que se encuentra en preconcurso de acreedores y debe 51 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Plus Ultra fue rescatada en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros, y ahora enfrenta serios problemas financieros.

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Problemas financieros y cancelación de vuelos

La cancelación de vuelos afecta a las rutas que la aerolínea mantenía con países como Perú, Colombia y Argentina. Según un comunicado remitido a los sindicatos, Plus Ultra justifica la suspensión de sus conexiones internacionales por la incapacidad financiera para mantener el suministro de combustible necesario para sus aviones.

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El gasto en combustible alcanzó los 104,83 millones de euros, superando en 35,70 millones las previsiones iniciales de 69,13 millones. Esta desviación del 51% ha agravado la situación financiera de la empresa, que registró un EBITDA negativo de 31,08 millones de euros entre febrero y agosto de 2026.

Conexiones con Venezuela y futuro incierto

Las únicas rutas que seguirán operativas son las conexiones con Venezuela, específicamente los vuelos Madrid-Caracas y Canarias-Caracas, aunque con una frecuencia reducida. Estas rutas no generan pérdidas, según la documentación interna de la compañía, y son parte fundamental de su modelo de negocio desde sus inicios.

La situación de Plus Ultra es complicada, ya que la empresa enfrenta un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a la mayoría de sus 679 trabajadores. Además, las negociaciones para encontrar un inversor que garantizara la continuidad de la aerolínea no han tenido éxito, dejando al Estado en una posición difícil respecto a los fondos públicos comprometidos.

La SEPI tiene una garantía sobre el 51% del capital de la aerolínea, pero Plus Ultra solo ha devuelto 12 millones de euros en intereses hasta la fecha. La cancelación de vuelos ya vendidos deteriora aún más la capacidad operativa y comercial de la empresa, mientras intenta negociar una salida con sus acreedores.