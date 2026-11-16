El Tenerife ganó al AD Ceuta el domingo 15 de noviembre en la jornada 14 de Segunda División.
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En los 11 partidos se han marcado 29 goles, con 6 victorias locales, 2 victorias a domicilio y 3 empates.
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Resultados de la jornada 14 de Segunda División
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 13/11
|Leganés-Burgos
|3-1
|sáb. 14/11
|Real Valladolid-Castellón
|0-1
|sáb. 14/11
|Real Sociedad B-Sporting de Gijón
|2-2
|sáb. 14/11
|Almería-Andorra
|2-1
|sáb. 14/11
|Mallorca-Córdoba
|3-3
|sáb. 14/11
|Real Oviedo-Girona
|1-2
|dom. 15/11
|Tenerife-AD Ceuta
|2-0
|dom. 15/11
|Granada-Las Palmas
|1-0
|dom. 15/11
|Eibar-Cádiz
|1-1
|dom. 15/11
|Eldense-Sabadell
|2-0
|lun. 16/11
|Albacete-Celta Fortuna
|1-0
Con estos 11 resultados la jornada 14 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Leganés-Burgos. Goles del Leganés: Dani Rodriguez (17′ de penalti), Oier Luengo Redondo (27′ en propia puerta), Álex Millán (30′); del Burgos: Irian Ribas Carrasco (90+4′). Amarillas: 3 del Leganés y 4 del Burgos.
- Real Valladolid-Castellón. Goles del Castellón: Adam Jakobsen (67′). Amarillas: 4 del Real Valladolid y 3 del Castellón. Penalti fallado: Adam Jakobsen (Castellón, 67′).
- Real Sociedad B-Sporting de Gijón. Goles de la Real Sociedad B: Alex Lebarbier (47′), Dani Diaz (56′); del Sporting de Gijón: Álex Corredera (7′ de penalti), Aimar Duñabeitia (57′). Amarillas: 2 de la Real Sociedad B y 3 del Sporting de Gijón. Expulsado: Álex Corredera (Sporting de Gijón, 80′).
- Almería-Andorra. Goles del Almería: Sergio Arribas Calvo (26′ de penalti), Miguel De La Fuente (39′); del Andorra: Hugo López (66′ de penalti). Amarillas: 1 del Almería y 3 del Andorra. Expulsado: Diego Alende (Andorra, 90′).
- Mallorca-Córdoba. Goles del Mallorca: Sergi Darder (63′ y 90+4′), Adam Buksa (83′); del Córdoba: Adnane Ghailan Benktib (3′ y 75′), Salim El Jebari (52′). Amarillas: 1 del Mallorca y 6 del Córdoba.
- Real Oviedo-Girona. Goles del Real Oviedo: Alberto Reina (47′); del Girona: Abel Ruíz (59′), Oleksandr Pyshchur (64′). Amarillas: 2 del Real Oviedo y 2 del Girona.
- Tenerife-AD Ceuta. Goles del Tenerife: Nacho Gil (40′), Neal Viereck (86′). Amarillas: 2 del Tenerife y 2 del AD Ceuta.
- Granada-Las Palmas. Goles del Granada: Jorge Pascual (54′). Amarillas: 3 del Granada y 3 de Las Palmas. Expulsado: Nicholas Opoku (Las Palmas, 85′).
- Eibar-Cádiz. Goles del Eibar: jon guruzeta (62′); del Cádiz: Borja Vazquez (75′). Amarillas: 1 del Eibar y 2 del Cádiz.
- Eldense-Sabadell. Goles del Eldense: Mariano Emilio Carmona Cerezo (11′), Jesús Clemente Corcho (45+4′). Amarillas: 2 del Eldense y 2 del Sabadell. Expulsado: José Luis Català (Sabadell, 35′).
- Albacete-Celta Fortuna. Goles del Albacete: Anxo Rodríguez Álvarez (10′ en propia puerta). Amarillas: 3 del Albacete y 5 del Celta Fortuna. Penalti fallado: Mario Soberon Gutierrez (Albacete, 43′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Segunda División está en la web oficial de LaLiga. La jornada 15 se juega del viernes 20 al lunes 23 de noviembre; los horarios de todos los partidos están en el calendario oficial de LaLiga. El próximo partido del AD Ceuta: AD Ceuta FC-UD Almería, el lunes 23 de noviembre a las 20:30.
Más resultados: resultados de la jornada 13 de Segunda División.
Fuente: resultados oficiales de LaLiga en laliga.com; goles y tarjetas, API-Football.