Una jornada repleta de complejidad culinaria y alta presión emotiva concluyó este lunes con la eliminación de Juan Betancourt en ‘MasterChef Celebrity Legends’.

El talent gastronómico de La 1 vivió una noche calificada de «terrible» por los propios concursantes, estructurada en tres exigentes desafíos que pusieron a prueba la capacidad técnica y la templanza de los aspirantes. El desarrollo de la entrega encumbró a Santiago Segura como el participante más destacado en los dos primeros retos de la noche, al tiempo que consagró a Edu Soto con el delantal dorado. La jornada finalizó entre lágrimas tras la salida del modelo cubano, uno de los participantes más apreciados por sus compañeros dentro de las cocinas.

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De los postres musicales al delantal dorado de Edu Soto en el plató

El primer reto de la velada consistió en la elaboración de una propuesta dulce cuyo ingrediente principal quedaba determinado por una canción asignada en un juego musical conducido por el artista Falete. Los aspirantes tuvieron además la obligación de integrar en sus recetas frutas exóticas facilitadas por el especialista en contenidos digitales Raúl Cárdaba. La prueba arrancó con la iniciativa de Flo, quien desafió abiertamente a Marina Rivers por el ‘pin infiel’, logrando arrebatárselo tras presentar una elaboración juzgada como «una guarrada menos mala que la de ella».

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Llegado el turno de la valoración del jurado, las puntuaciones dejaron profundas diferencias entre los concursantes. Los jueces elogiaron las galletas «fantásticas» con piel de serpiente de Santiago Segura y la propuesta con banana elaborada por Edu Soto. Por el contrario, las críticas recayeron sobre el bizcocho de Paz Vega por contener «cinco kilos de gelatina», la masa «cruda» de David Bustamante, el tartar defectuoso de Juan Betancourt y la galleta «empalagosa» de María Escoté. La dictaminación final situó a Santiago Segura y Edu Soto en la cumbre del desafío, otorgando el delantal dorado al humorista por la precisión exhibida en su receta.

El fiasco del equipo rojo en el Bernabéu Market y el uso decisivo del pin por Flo

La prueba de exteriores desplazó la producción del programa hasta el espacio gastronómico Bernabéu Market, donde los concursantes debieron cocinar para comensales vinculados a la Fundación Real Madrid. Divididos en dos formaciones, el equipo azul —liderado por Edu Soto junto a Marina Rivers, Paz Vega y Santiago Segura— elaboró un menú de tres tapas ideado por los cocineros Álvaro Castellanos e Iván Morales. El equipo rojo, capitaneado por Flo junto a María Escoté, Juan Betancourt y David Bustamante, no logró coordinar la cocina, requiriendo la intervención directa de los jueces para culminar el servicio. El jurado descalificó el trabajo de los rojos tachándolos de «grandes vende humos», mientras que proclamó vencedor al equipo azul por su disciplina y serenidad.

¡Felicidades! El equipo azul obtiene la victoria en uno de los exteriores más especiales de #MCCLegends pic.twitter.com/s8D0qqplQl — MasterChef (@MasterChef_es) October 27, 2026

De regreso a las cocinas centrales, Flo, David Bustamante, María Escoté, Juan Betancourt y Paz Vega —esta última arrastrando el delantal negro de la semana previa— afrontaron la prueba de eliminación. La prueba, que contó con la presencia de la ganadora y aspirantes de ‘MasterChef Junior 11’ Valentina, Martina, Lucía y Marce, exigió crear un plato salado libre incorporando sabores de helado como aceituna negra de Kalamata, salmón ahumado o foie, además de emplear aceite de oliva virgen extra. Ante la complejidad técnica enunciada, Flo entregó el recién obtenido pin para asegurar su permanencia automática. En la cata definitiva, los jueces reprocharon la «mezcla rara» presentada en el tartar de Juan Betancourt, precipitando su salida del programa al no medir correctamente los tiempos de ejecución.