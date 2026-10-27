La Tierra Media está de vuelta. Tras dos años de espera, la tercera temporada de El señor de los anillos: los anillos de poder se estrenará el próximo 11 de noviembre en Amazon Prime Video. La producción, considerada una de las más caras de la historia de la televisión al superar una inversión total de 1.000 millones de dólares para sus cinco entregas, retoma el viaje de figuras clave como Gandalf y Sauron.

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Durante la presentación en la alfombra roja celebrada este lunes en Ciudad de México, el creador de la serie, J. D. Payne, explicó el proceso creativo para abordar las historias que J. R. R. Tolkien dejó esbozadas en sus apéndices.

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«Tolkien es como una constelación. Él creó las estrellas en el cielo y nosotros tuvimos que conectarlas», reveló Payne respecto al trabajo de guion para rellenar los vacíos narrativos del autor. Lee tambien: Tensión en ‘Supervivientes’: María Jesús Ruiz acusa a Marta Peñate de «abuso de poder»

La forja del Anillo Único y las críticas de los seguidores

En los nuevos episodios, la trama alcanzará un punto decisivo: Sauron intentará fabricar el Anillo Único, el mismo objeto que miles de años después intentarán destruir Frodo y sus compañeros. Frente a él, los elfos, enanos y los humanos que aún resisten al poder de la oscuridad tratarán de impedir la creación de la joya más poderosa de la Tierra Media.

A pesar de que el equipo de producción afirma intentar ser «lo más fieles posible al estilo de Tolkien», la adaptación ha generado debate entre la comunidad de seguidores. Sectores del público han criticado los nuevos arcos argumentales y han cuestionado el tratamiento y las acciones de personajes como Galadriel y los orcos, al considerar que distan del espíritu de la obra original.

Personajes en desarrollo: del aprendizaje a la metáfora social

La serie sitúa a varios de los nombres más célebres de la franquicia en sus etapas tempranas: Sauron aún no ha concentrado todo su poder, Galadriel muestra un carácter impulsivo y Gandalf desconoce todavía su destino final.

Los integrantes del reparto han destacado el papel reflexivo y pedagógico de la historia: