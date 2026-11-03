El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, se encuentra en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido contra el Andorra. El incidente ocurrió en el minuto 96, cuando el guardameta Jesús Owono impactó violentamente con su rodilla en el pecho de De Miguel, quien cayó desplomado en el campo.

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Los servicios médicos atendieron de inmediato al jugador sobre el césped durante cinco minutos antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Durante el trayecto, sufrió una parada cardiorrespiratoria, pero fue reanimado con éxito mediante maniobras de RCP.

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Empeoramiento neurológico de Jesús de Miguel

Inicialmente, el CD Tenerife informó que De Miguel se encontraba estable dentro de la gravedad. Sin embargo, en un comunicado posterior, el club anunció un empeoramiento en su estado neurológico. El delantero permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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El árbitro del encuentro decidió suspender el partido tras el acuerdo entre los capitanes y delegados de ambos equipos, quienes no se encontraban en condiciones anímicas de continuar. El marcador estaba empatado 2-2 en ese momento.

Reacciones del mundo del fútbol

El suceso ha generado una ola de solidaridad en el ámbito futbolístico. Clubes de diversas categorías, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y jugadores como Jesé Rodríguez han enviado mensajes de apoyo a De Miguel. Además, la plantilla del CD Tenerife visitó al jugador en el hospital, y su familia viajó a la isla para acompañarlo.

El CD Tenerife ha mantenido informada a la afición a través de sus redes sociales, donde también han expresado su deseo de pronta recuperación para el futbolista. La situación médica de Jesús de Miguel sigue siendo motivo de gran preocupación en el mundo del deporte.