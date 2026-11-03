El tenista madrileño se mide este martes al jugador noruego en el partido correspondiente a la segunda ronda del torneo francés

Rafa Jódar y Casper Ruud cruzan sus caminos este martes 3 de noviembre en la pista central del Masters 1.000 de París. El tenista español afronta su compromiso de segunda ronda ante el jugador noruego en un encuentro fijado no antes de las 20:30 horas (horario peninsular español). El choque concentra la atención de la afición española en la sesión nocturna del torneo galo, ofreciendo la cobertura oficial a través de la retransmisión televisiva en directo.

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El duelo entre el jugador madrileño y la raqueta nórdica medirá el estado de forma de ambos contendientes en la pista dura del recinto parisino. La cita representa un paso de relevancia en el cuadro principal de la competición en el tramo decisivo de la temporada de tenis en pista cubierta.

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Horario del encuentro de segunda ronda entre Jódar y Ruud

El partido de segunda ronda de la fase final del Masters 1.000 de París entre Rafa Jódar y Casper Ruud se disputará este martes 3 de noviembre. El horario oficial fijado por la organización del torneo establece que el partido no comenzará antes de las 20:30 horas.

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La programación queda sujeta a la duración de los choques anteriores fijados en la misma pista durante el turno previo de la jornada.

Dónde ver en televisión el partido de la segunda ronda de París

Para los aficionados que busquen seguir el desarrollo de la eliminatoria por televisión en directo en España, la emisión del duelo entre el tenista madrileño y el jugador noruego estará disponible a través de la plataforma encargada de los derechos del torneo.

El enfrentamiento entre Rafa Jódar y Casper Ruud se podrá ver por televisión en directo mediante la oferta de Movistar+, en su canal M+.