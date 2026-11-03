El Club Deportivo Tenerife ha emitido un comunicado oficial durante la madrugada de este martes para informar que el delantero Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente. El jugador se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un gravísimo incidente médico en el partido frente al FC Andorra.

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Una trágica secuencia en el Heliodoro Rodríguez López

Los hechos ocurrieron durante el encuentro disputado entre el conjunto tinerfeño y el Andorra, el cual quedó marcado por la tragedia tras un brutal choque fortuito entre Jesús de Miguel y el guardameta visitante, Jesús Owono.

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A consecuencia del fuerte impacto, el delantero blanquiazul cayó desplomado sobre el terreno de juego en estado inconsciente. La gravedad de la situación obligó a la rápida intervención de los servicios sanitarios sobre el césped, quienes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Según la información facilitada, el futbolista logró recuperar el pulso en el interior de la ambulancia antes de ser evacuado de urgencia al hospital, lo que provocó la suspensión definitiva del encuentro con el acuerdo de ambos clubes.

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Expectativa y muestras de apoyo unánimes

Tras unas primeras horas en las que el club había transmitido una situación de estabilidad dentro de la gravedad, este último parte médico desata la máxima alerta sobre la evolución del delantero madrileño. Desde el CD Tenerife han señalado que ampliarán la información conforme reciban nuevos datos de los facultativos.

La noticia ha conmocionado profundamente a la familia del fútbol español. Instituciones, clubes de diversas categorías (como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid), así como compañeros de profesión y aficionados, han volcado masivamente en las últimas horas multitud de mensajes de ánimo, fuerza y solidaridad tanto para el jugador como para sus allegados.