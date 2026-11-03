El conjunto groguet recibe este martes a partir de las 21:00 horas al vigente campeón continental en la cuarta jornada de la fase liga.

El Estadio de la Cerámica acoge este martes 3 de noviembre un enfrentamiento de máxima exigencia correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. El Villarreal se mide al París Saint-Germain en un encuentro que adquiere tintes históricos, ya que se trata del primer duelo oficial entre ambas escuadras en competición europea. El equipo dirigido por Íñigo Pérez afronta la cita con la urgencia de reaccionar en la tabla tras acumular tres puntos en las tres primeras jornadas, mientras que el bloque francés aterrinza en tierras castellonenses con pleno de victorias y situado en la parte alta de la clasificación continental.

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La escuadra amarilla llega a este compromiso europeo después de ceder en su último compromiso liguero frente al Espanyol. En el plano continental, el balance del Villarreal se resume en una victoria obtenida ante el Nápoles y dos derrotas encajadas frente al Borussia Dortmund y al Liverpool. Ante este escenario, el conjunto groguet necesita hacer valer el factor campo para sumar puntos vitales que le permitan no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación. En el apartado ofensivo, Georges Mikautadze se ha consolidado como una de las referencias principales del equipo, mientras que Gerard Moreno ha llegado a la convocatoria rodeado de dudas físicas tras arrastrar problemas musculares recientes.

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El momento del Paris Saint-Germain y la situación en la tabla

Por su parte, el Paris Saint-Germain se presenta en el Estadio de la Cerámica inmerso en una dinámica muy favorable. El vigente campeón de Europa ha ganado sus tres encuentros disputados hasta la fecha en la fase liga y presenta unas cifras goleadoras destacadas en el torneo continental. Los pupilos dirigidos por Luis Enrique encadenan varios triunfos consecutivos en el global de las competiciones y buscarán mantener su pleno de triunfos a pesar de afrontar el desplazamiento con ausencias sensibles en su plantilla.

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El choque reunirá sobre el césped a dos entrenadores españoles en la máxima competición europea de clubes, en un contexto donde los detalles tácticos y la solidez defensiva resultarán determinantes. El Villarreal intentará frenar el caudal ofensivo de un rival que destaca por su verticalidad, mientras que los parisinos aspiran a refrendar su condición de favoritos en un escenario históricamente complejo para los visitantes españoles e internacionales.

Horario y canales de televisión para ver el partido en directo

El encuentro entre el Villarreal y el PSG correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League se disputará este martes, 3 de noviembre de 2026, a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español) en el Estadio de la Cerámica.

Para los espectadores que deseen seguir el desarrollo del encuentro en directo por televisión, la retransmisión oficial en España se podrá sintonizar a través del canal M+ Liga de Campeones 3 (disponible en plataformas como Movistar y operadores asociados), así como mediante el servicio de streaming general de la plataforma Movistar Plus+.