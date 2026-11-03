El presidente de la AD Ceuta FC, Luhay Hamido, ha anunciado este martes que pone su cargo a disposición del club tras una etapa marcada por una enorme presión institucional y personal. Con un emotivo y sincero «necesito respirar», el máximo mandatario de la entidad blanquiazul ha abierto un periodo de profunda reflexión sobre su continuidad al frente de la nave caballa.

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Una decisión meditada en un momento de máxima exigencia

Durante su comparecencia, el dirigente ha aludido al desgaste acumulado tras años de entrega absoluta al proyecto deportivo del Ceuta, un club al que ha logrado consolidar en el panorama nacional y llevar a cotas históricas. Sin embargo, la alta carga de responsabilidad y el estrés inherente al día aGía en la gestión directiva le han llevado a tomar esta determinación de apartar temporalmente su futuro inmediato de la primera línea de decisión institucional.

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La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los aficionados y la masa social del club caballa, que ven en Luhay Hamido el gran artífice del crecimiento deportivo e institucional de la entidad en las últimas temporadas.

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Incertidumbre sobre el futuro directivo de la entidad

La puesta a disposición del cargo abre ahora un escenario de total incertidumbre en los despachos del Murube. En las próximas horas se espera que la directiva y los órganos de gobierno del club mantengan reuniones extraordinarias para evaluar los siguientes pasos a dar, definir el horizonte institucional de la entidad y conocer si la decisión del presidente es irrevocable o si el club buscará fórmulas para garantizar la estabilidad directiva en este delicado momento de la temporada.