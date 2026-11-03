El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha mantenido este martes una recepción institucional para felicitar personalmente a los miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamiento (SEIS) de Ceuta tras su destacada y exitosa participación en el Campeonato de Europa de Bomberos.

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Éxito internacional para el cuerpo de bomberos ceutí

Durante el encuentro, celebrado en el Palacio de la Asamblea, el máximo mandatario autonómico ha trasladado su más sincera enhorabuena a los efectivos desplazados a la competición continental, alabando el enorme esfuerzo, la preparación física y la dedicación que les han llevado a subirse a lo más alto del podio europeo. Vivas ha destacado que este triunfo deportivo no solo pone de relieve el altísimo nivel de profesionalidad y exigencia física de los bomberos de Ceuta, sino que proyecta la mejor imagen de la ciudad fuera de sus fronteras.

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Orgullo corporativo y reconocimiento institucional

El presidente estuvo acompañado por varios miembros del Ejecutivo local, quienes quisieron sumarse a este cálido homenaje en reconocimiento a la labor diaria que desempeña el cuerpo de emergencias, tanto en su vertiente operativa de seguridad ciudadana como en su faceta competitiva internacional.

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Por su parte, los representantes del SEIS agradecieron el respaldo institucional y compartieron con el presidente los detalles de una experiencia que premia el sacrificio y el compañerismo del equipo caballa en el exigente escenario europeo.