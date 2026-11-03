El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García conservarán sus respectivas medallas e condecoraciones otorgadas en su día por sus supuestos «servicios a la nación», a pesar de encontrarse cercados por las investigaciones y condenas vinculadas al denominado caso mascarillas.

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Un blindaje amparado en la normativa vigente

La decisión de mantener estos reconocimientos institucionales responde a los límites legales actuales sobre la retirada de distinciones oficiales. Según se desprende de la normativa aplicable, los textos legales y los reglamentos internos de los cuerpos y ministerios establecen estrictas restricciones para revocar este tipo de honores, exigiendo supuestos muy tasados —como condenas firmes específicas vinculadas al código penal militar o inhabilitaciones concretas en determinados cuerpos— que dificultan o impiden de forma retroactiva su anulación inmediata.

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En el caso particular de Koldo García, la medida afecta directamente a la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil que en su día se le concedió, un reconocimiento que, si bien la legislación impide retirar formalmente por completo bajo los actuales criterios, conlleva restricciones en su uso público.

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Indignación política y social

La persistencia de estas condecoraciones ha desatado una nueva oleada de críticas por parte de los partidos de la oposición y de diversos sectores sociales, que califican de «incongruencia» e «inaceptable oscurantismo» que figuras salpicadas por graves escándalos de corrupción y adjudicaciones irregulares durante la gestión de la pandemia sigan luciendo honores institucionales destinados teóricamente a premiar la ejemplaridad y los servicios extraordinarios prestados a los ciudadanos.