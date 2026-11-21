El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) reafirma su compromiso en la defensa de la convivencia y la coexistencia.

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Llevarán al próximo Pleno de la Asamblea una propuesta para abordar y combatir el racismo y la islamofobia.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.