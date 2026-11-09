La Agrupación Deportiva Ceuta ha decidido poner fin a la segunda etapa de José Juan Romero como su entrenador, tras la derrota por 3-0 frente al Córdoba en el estadio ‘Nuevo Arcángel’. Romero, originario de Gerena, ha dirigido más de 230 partidos con el equipo blanquinegro, dejando una huella significativa en la historia del club.

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Durante su tiempo al frente del equipo, Romero logró numerosos éxitos, que él mismo destacó en un cartel publicado en sus redes sociales. Entre sus logros más destacados se encuentra el ascenso a LaLiga Hypermotion, conseguido tras una victoria crucial contra el Fuenlabrada en la temporada 2024/2025.

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Logros de Romero con la AD Ceuta

En la misma temporada del ascenso, el equipo también se alzó con el trofeo Campeón de Campeones tras vencer a la Cultural Leonesa, un galardón otorgado al primer equipo de la Primera Federación. Además, Romero fue el artífice de una de las permanencias más memorables del fútbol español. En la temporada 2022/2023, la AD Ceuta logró remontar una situación adversa, pasando de tener solo 7 puntos en la primera vuelta a sumar 37 en la segunda, manteniéndose invictos durante 14 partidos consecutivos.

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En la temporada pasada, ya en Segunda División, Romero consiguió que el equipo se mantuviera con holgura, acumulando un total de 61 puntos. También llevó al equipo hasta los octavos de final de la Copa del Rey, eliminando a equipos de renombre como el Elche y compitiendo de manera destacada contra el Osasuna.

Reacciones a la destitución

La destitución de Romero ha generado diversas reacciones entre los aficionados y seguidores del equipo. Muchos consideran que su salida es injusta, ya que atribuyen parte de la responsabilidad de los resultados al rendimiento de los jugadores y a las decisiones de la junta directiva en cuanto a fichajes. Algunos aficionados han expresado su preocupación por la falta de calidad en los nuevos jugadores y la necesidad de refuerzos en el equipo.

El legado de Romero en la AD Ceuta es indiscutible, y su salida marca el inicio de una nueva etapa para el club. El estadio ‘Alfonso Murube’ y sus seguidores no olvidarán los logros alcanzados bajo su dirección. La destitución de Romero deja un vacío que el club deberá llenar para continuar en la senda del éxito.