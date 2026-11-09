Las fuerzas de seguridad y los transportistas alertan del repunte de esta peligrosa práctica, que obliga a extremar los controles en el puerto ante la perspectiva de expulsiones.

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La presión migratoria en Ceuta busca nuevos cauces tras las últimas entradas masivas y ante la constatación de que una gran parte de los inmigrantes se enfrentan a un futuro de devolución. Desesperados por dar el salto a la Península, muchos están recurriendo nuevamente al método de ocultarse en camiones y vehículos pesados, una práctica que durante años constituyó una auténtica pesadilla para los transportistas y que ahora vuelve a repetirse con fuerza.

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Los conductores se ven obligados a extremar la vigilancia, revisando minuciosamente tanto la carga como los bajos de los camiones antes de acceder a los ferris.

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Intervenciones recientes de la Guardia Civil

La situación se ha evidenciado en actuaciones recientes. En la misma jornada en la que la Policía ejecutaba el desalojo del campamento en la zona portuaria, efectivos de la Guardia Civil interceptaban y sacaban a un ciudadano marroquí oculto bajo los ejes de un camión pesado.

El aviso partió del propio transportista, que sospechaba de la presencia de polizones tras haber tenido que desalojar previamente a otras dos personas que se habían colado durante su ruta por la zona de la Almadraba. La intervención de los agentes no solo persigue evitar pases clandestinos, sino salvaguardar la vida de los propios migrantes, dado el grave peligro de accidente que entraña este tipo de ocultación en los trayectos marítimos y por carretera.

Vigilancia y controles reforzados

Ante este repunte, las fuerzas de seguridad han intensificado los controles en los accesos al puerto, buscando erradicar unas escenas que parecían olvidadas. Las autoridades recuerdan que jugarse la vida escondiéndose en compartimentos de carga o en los bajos de los vehículos conlleva un riesgo extremo, con consecuencias que pueden resultar fatales. Tras las actuaciones, las personas localizadas son entregadas a la Policía Nacional para la tramitación de los expedientes correspondientes.