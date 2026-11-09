El presidente del Partido Popular (PP) de Ceuta, Juan Vivas, ha declarado que no será candidato en las elecciones autonómicas y locales de 2027 si su partido no consigue un respaldo mayoritario de los ceutíes en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Vivas hizo esta declaración durante un acto en la Biblioteca Adolfo Suárez, donde se presentaron los candidatos del PP para las elecciones generales.

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Vivas destacó la importancia de las elecciones generales para Ceuta, afirmando que España y, especialmente, Ceuta se juegan mucho en estos comicios. Criticó al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de abandono hacia Ceuta en momentos críticos de su historia reciente.

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Críticas de Vivas a Pedro Sánchez

Durante su intervención, Vivas señaló que Pedro Sánchez representa el abandono, la mentira, la debilidad y la falta de respeto hacia Ceuta. En contraste, elogió a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por su implicación y compromiso con la ciudad.

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Vivas también valoró la presencia de Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, quien apadrinó a los candidatos del PP al Congreso y al Senado. Destacó su labor al servicio del proyecto del PP y de la democracia española.

Acusaciones sobre la gestión de la crisis migratoria

Vivas criticó la gestión de Sánchez durante la crisis migratoria, acusándolo de no actuar ante los informes del CNI y de no evitar la invasión que permitió la entrada masiva de personas a Ceuta. Según Vivas, esta inacción resultó en un drama irreparable con 141 muertos.

También acusó al Gobierno de mentir sobre el uso de medios para recuperar la normalidad en Ceuta y de no modificar la normativa para agilizar las devoluciones. Vivas afirmó que todavía quedan en Ceuta personas que llegaron durante la crisis, lo que equivale al 20% de la población de la ciudad.

Denuncias de debilidad y falta de respeto

Vivas denunció la debilidad del Gobierno al no responsabilizar a Marruecos por la crisis migratoria y al supeditar el retorno de los migrantes a su voluntad. Criticó que el presidente del Gobierno priorice disculpar a Marruecos sobre proteger la soberanía y los derechos de los ceutíes.

Finalmente, Vivas acusó a Sánchez y su equipo de faltar al respeto a los ceutíes, señalando que no se puede afirmar que la integridad territorial ha sido atacada y luego actuar como si nada hubiera pasado.