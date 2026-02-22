El líder de ERC cierra la puerta a negociar las cuentas de la Generalitat para 2026 hasta que el Gobierno de Sánchez cumpla el pacto fiscal. La negativa republicana obliga al PSC a reorganizar sus planes y frena la aprobación inmediata del proyecto.

El tablero político catalán ha sufrido un vuelco este sábado. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado que su formación no se sentará a negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2026. La razón: la ausencia de «garantías» sólidas de que Cataluña pueda gestionar el IRPF, una de las líneas rojas fijadas por los republicanos para dar estabilidad al Govern de Salvador Illa.

El «compromiso» de Illa no es suficiente

Pese a que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expresó ayer su «compromiso total» con la recaudación autonómica del impuesto, Junqueras ha sido tajante ante el consejo nacional de su partido. Aunque ha agradecido el gesto del president, considera que las palabras no bastan sin hechos concretos por parte del Ejecutivo central.

«Las declaraciones tienen que ir acompañadas de gestos y de decisiones. Estos gestos todavía no han llegado y no tenemos ninguna garantía de que acaben llegando», ha subrayado Junqueras, señalando directamente al PSOE por «seguir sin cumplir sus compromisos».

Hacienda, el principal escollo

Fuentes de ERC apuntan a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el gran obstáculo en la negociación. A pesar de que Junqueras se reunió recientemente con Pedro Sánchez en la Moncloa y el acuerdo parecía estar «bastante cerca», la resistencia del Ministerio a ceder la gestión fiscal ha bloqueado el proceso. «Alguien no ha hecho sus deberes», lamentan desde las filas republicanas, interpelando al PSC para que convenza al Gobierno de España.

Esta negativa obliga al Govern a cambiar su hoja de ruta. Illa tenía previsto reunir este lunes a los agentes sociales para avalar las cuentas y aprobarlas en un Consell Executiu extraordinario el jueves, un calendario que ahora queda en el aire.

Junqueras abre la mano a créditos; Turull rechaza el consorcio

Pese al ‘no’ a los presupuestos, Junqueras ha matizado su postura para no bloquear totalmente la administración:

Suplementos de crédito: ERC está dispuesta a negociarlos para que la sociedad reciba los recursos necesarios.

ERC está dispuesta a negociarlos para que la sociedad reciba los recursos necesarios. Consorcio de inversiones: Junqueras lo ve «muy importante» para ejecutar el dinero pendiente del Estado.

Sin embargo, este último punto ha encontrado el rechazo frontal de Junts. El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha criticado la creación de organismos mixtos: «No hace falta ningún consorcio. Que pague el Estado lo que no ha cumplido. Lo que no haya ejecutado el Estado, dinero directo a Cataluña», sentenció desde Vilanova i la Geltrú.