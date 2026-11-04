El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) ha convocado su IX Concurso Infantil de Postales Navideñas. Esta iniciativa está destinada a los hijos y nietos de médicos colegiados menores de 13 años, quienes podrán presentar sus dibujos hasta el próximo 30 de noviembre.

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La postal ganadora se convertirá en la felicitación oficial de Navidad y Año Nuevo del Colegio, continuando con una tradición que permite a las familias de los colegiados participar en la celebración de estas festividades.

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Los dibujos deben ser realizados en papel tamaño DIN A4 y con técnica libre, lo que permitirá a los pequeños expresar su propia visión de la Navidad. Las obras se entregarán en un sobre cerrado que contenga el dibujo y un escrito firmado por el padre, madre o tutor legal con la información del participante y del médico colegiado.

El jurado estará compuesto por miembros de la Junta Directiva del COMCE, excluyendo a quienes tengan hijos o nietos que participen en el concurso. Se otorgarán dos premios: el primer clasificado recibirá un regalo valorado en aproximadamente 100 euros y el segundo, uno de aproximadamente 50 euros. Todos los participantes también recibirán un obsequio.

Como en ediciones anteriores, la obra ganadora será utilizada para felicitar la Navidad en nombre del COMCE, llegando a todas las personas a quienes el Colegio envíe sus mejores deseos durante estas fiestas, acercando así la institución a las familias de sus colegiados.