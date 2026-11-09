La UCO requirió documentación a la constructora Azvi en el marco de una nueva pieza separada que investiga presuntos amaños y adjudicaciones públicas vinculadas a la red.

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El Ejecutivo central incrementó en cuatro millones de euros la partida destinada a las obras de renovación y mejora en el tramo ferroviario de Urda con una de las empresas integradas en la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria, constructora que previamente había contratado al exasesor ministerial Koldo García.

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La actuación forma parte de las líneas de investigación que explora la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en las últimas horas ha acudido a la sede de la constructora Azvi para recabar expedientes y contratos. Las pesquisas indagan en los procedimientos de adjudicación y en las modificaciones presupuestarias aprobadas para acometer los trabajos en la línea, salpicada por la ramificación de las investigaciones judiciales en torno a la trama.

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Nuevas diligencias en la causa

Este movimiento en la contratación pública se enmarca dentro de las diligencias instruidas por la Audiencia Nacional en una pieza separada, que esta semana ha llevado a distintos registros en organismos como Adif y a la detención de varios implicados vinculados al entorno del exministro José Luis Ábalos y de la trama de comisiones.