La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a un monitor deportivo de un club de pádel surf como presunto autor de diez delitos de agresión sexual cometidos contra otras tantas menores de nacionalidad alemana. Las jóvenes se encontraban en España participando en un programa de intercambio lingüístico para aprender español.

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La investigación se puso en marcha tras la denuncia presentada por la directora de la escuela de idiomas encargada de la estancia de las alumnas. Según las pesquisas policiales, el arrestado perpetró las agresiones aprovechando las actividades náuticas programadas en el marco del viaje formativo.

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Las víctimas relataron ante los agentes que los episodios no constituyeron tocamientos fortuitos, sino actos reiterados, innecesarios y de carácter invasivo, llegando incluso algunas de las menores a encararse con el monitor para recriminarle su comportamiento. Tras su arresto por parte de los agentes, el sospechoso ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

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