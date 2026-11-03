La Unión Europea (UE) ha intensificado su presión sobre los estados miembros para acelerar el despliegue del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), con el firme objetivo de reforzar la interoperabilidad y los estándares de seguridad en las redes de trenes. Esta exigencia cobra especial relevancia en un contexto marcado por el proceso de liberalización del sector ferroviario, un escenario que está incrementando de manera notable la densidad de operadores y circulaciones en las vías europeas.

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Clave para la interoperabilidad y la capacidad de las líneas

Desde las instituciones comunitarias se subraya que el ERTMS no es únicamente una herramienta para unificar los sistemas de señalización entre diferentes países, sino un pilar fundamental para la protección activa del tráfico. Entre sus ventajas técnicas destaca su capacidad para reducir de forma segura el intervalo entre trenes, lo que permite optimizar y aumentar hasta un 40% la capacidad de las infraestructuras ferroviarias ya existentes sin comprometer la fluidez ni el control de la circulación.

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En el centro del debate tras el accidente de Urda

La directriz europea cobra una máxima actualidad y trascendencia en España, especialmente tras el gravísimo accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Este trágico suceso ha puesto bajo el foco la urgencia de modernizar los sistemas de señalización más antiguos —como el LZB— y acelerar la implantación definitiva de las tecnologías de control avanzado en los corredores de alta velocidad del país.

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La presión institucional subraya la necesidad de que los gestores de infraestructuras agilicen los plazos de despliegue tecnológico para garantizar que la modernización y la apertura a la competencia del mercado ferroviario vayan siempre de la mano de los más altos niveles de seguridad para los viajeros.