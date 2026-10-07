La Guardia Civil de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) han celebrado la jornada divulgativa ‘Intervención Psicológica y Operativa en Emergencias y Catástrofes’ con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.

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‹ › Foto 1 de 4 La Guardia Civil y la UEMC abordan la respuesta a emergencias

El encuentro ha contado con la participación de profesionales de los ámbitos operativo, sanitario, psicológico y de protección civil, que han compartido conocimientos sobre la respuesta integral ante situaciones de emergencia y el cuidado psicológico de personas afectadas y de quienes participan en los dispositivos de emergencia.

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El acto de inauguración ha tenido como asistente al rector de la UEMC, David García López; al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; y al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Gustavo Dorda Medina.

A lo largo de la jornada, se han abordado cuestiones como la gestión y coordinación de dispositivos de emergencia, la toma de decisiones en escenarios inciertos, y los efectos psicológicos en víctimas, profesionales y voluntarios expuestos a situaciones traumáticas.

La jornada ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la preparación, coordinación y cuidado de todos los intervinientes para ofrecer una respuesta eficaz ante emergencias y catástrofes.