Hansi Flick apostará por su dupla estrella en el centro del campo para dominar El Clásico y buscar mantener su pleno de victorias con ambos en el césped.

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El FC Barcelona afronta una nueva edición de El Clásico de LaLiga EA Sports con las ideas muy claras en la medular. Tras sufrir en París su primera derrota de la temporada en el único encuentro donde no coincidieron de inicio, Hansi Flick alineará desde el comienzo a Pedri y Rodri, una dupla que se ha mostrado infalible cada vez que ha compartido titularidad este curso.

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La posible alineación titular del FC Barcelona

Pese a la ausencia por lesión de Dani Olmo y los condicionantes en la zaga por las bajas en plantilla, el técnico alemán perfila un once muy competitivo para asegurar el control del partido.

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El posible once inicial del FC Barcelona estaría formado por:

Portería: Joan García.

Joan García. Defensa: Xavi Espart en el carril derecho, Pau Cubarsí y Gerard Martín en el eje central, y João Cancelo en el lateral izquierdo.

Xavi Espart en el carril derecho, Pau Cubarsí y Gerard Martín en el eje central, y João Cancelo en el lateral izquierdo. Centrocampistas: Rodri Hernández y Pedri en el doble pivote, acompañados por un pletórico Fermín López en la mediapunta.

Rodri Hernández y Pedri en el doble pivote, acompañados por un pletórico Fermín López en la mediapunta. Ataque: Lamine Yamal por el extremo derecho, Anthony Gordon por la banda izquierda y Raphinha ejerciendo como ‘falso 9’.

En el banquillo aguardará Karim Adeyemi como principal alternativa ofensiva para revolucionar el choque en la segunda mitad.

Solidez defensiva y tridente con Lamine Yamal

En la zaga, Xavi Espart mantendrá la titularidad en el costado derecho tras su destacado papel ante el PSG, mientras que João Cancelo ocupará el perfil izquierdo con el objetivo de resarcirse de su actuación europea. Por su parte, la portería estará cubierta con garantías por Joan García.

En la parcela ofensiva, la presencia de Lamine Yamal acaparará los focos antes de la gala del Balón de Oro, flanqueado por Gordon y con Raphinha permutando posiciones en ataque para descolocar a la defensa madridista.