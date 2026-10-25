Mourinho afronta El Clásico condicionado por las ausencias y medita un cambio táctico con Fede Valverde más adelantado en la banda derecha.
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El Real Madrid se presenta este domingo para disputar El Clásico de LaLiga EA Sports condicionado por los imprevistos de última hora. A las ausencias ya conocidas por sanción y lesión, se ha sumado a primera hora de la mañana la baja de Thibaut Courtois a causa de un proceso gripal, un contratiempo que obliga a José Mourinho a recomponer sus planes en un duelo crucial para evitar que la distancia con el conjunto azulgrana aumente a nueve puntos.
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La posible alineación titular del Real Madrid
Con las bajas confirmadas por sanción de Vinicius y por lesión de Rodrygo, Asencio y Mendy, el técnico portugués ha diseñado un esquema en el que destaca la reubicación de Fede Valverde. El uruguayo actuará por delante del lateral derecho para reforzar la medular y dar profundidad al ataque.
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El posible once inicial del Real Madrid estaría formado por:
- Portería: Lunin.
- Defensa: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella.
- Centrocampistas: Aurelien Tchouameni, Arda Güler y Fede Valverde (en banda derecha).
- Ataque: Jude Bellingham en la mediapunta, acompañado por Yanis Diomande y Kylian Mbappé en la delantera.
En el banquillo aguardarán futbolistas de refresco como Éder Militão, Antonio Rüdiger, Bernardo Silva, Brahim Díaz, Endrick o Gonzalo Espí.
Ajustes en la medular y propuesta ofensiva
La presencia de Arda Güler y Tchouameni en el doble pivote busca equilibrar la creación de juego y el despliegue físico en la zona central. Por su parte, Bellingham actuará como enganche para nutrir de balones a Mbappé y a un Diomande en racha goleadora, completando la propuesta con la que el conjunto blanco buscará la victoria en el feudo azulgrana.