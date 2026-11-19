La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles, 18 de noviembre, el real decreto ley que asigna 45,3 millones de euros en ayudas financieras extraordinarias a Ceuta para hacer frente al impacto económico de la crisis migratoria, una medida aprobada en Consejo de Ministros en octubre que ha salido adelante con 59 votos a favor —incluido el del Partido Popular—, 5 en contra de Vox y la abstención de Junts.

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La votación se ha producido en el seno de la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que permanece operativo tras la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral. El paquete económico tiene como finalidad garantizar la estabilidad financiera de la ciudad autónoma mediante dos subvenciones directas: una partida de 40,6 millones de euros destinada a cubrir gastos corrientes y otra de 4,6 millones orientada a sufragar gastos de capital extraordinario ejecutados durante los últimos meses.

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Durante la defensa del texto en el pleno, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha detallado que estos fondos permitirán financiar actuaciones urgentes en áreas esenciales afectadas por la presión migratoria, como servicios sociales, salud pública, educación, seguridad, protección civil, emergencias, medio ambiente, comercio, mercados y servicios funerarios. Asimismo, Torres ha subrayado que la cuantía de 45,3 millones no responde a «una cifra al azar», sino que es el resultado del diálogo mantenido con el Ejecutivo ceutí y los agentes empresariales de la ciudad.

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Además de la dotación presupuestaria, el real decreto ley establece un régimen contable y fiscal específico para Ceuta. En concreto, introduce un tratamiento diferenciado con un registro separado para los gastos extraordinarios derivados de la crisis migratoria y exime a la Administración local de la obligación de presentar un plan económico-financiero durante los ejercicios 2026 y 2027, amparando así posibles desviaciones respecto a la regla de gasto o los objetivos de estabilidad presupuestaria.