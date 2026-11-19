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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha dedicado a los ceutíes el reconocimiento recibido este miércoles, 18 de noviembre, en el II Congreso Nacional IURIS España.

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Vivas destacó que «los ceutíes son los que merecen este premio» porque han mostrado coraje y valor, reaccionando ante la adversidad y la injusticia. «Se rebelaron contra el abandono», añadió el presidente, enfatizando un rasgo de personalidad del que todos se sienten orgullosos.

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«Gracias a eso Ceuta sigue en pie. Y lo digo con profunda satisfacción y orgullo de ser español, porque Ceuta no está sola», concluyó el presidente Vivas en su discurso.