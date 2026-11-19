La asociación nacional de estudiantes de Derecho y Ciencias Jurídicas y Sociales IURIS España ha distinguido este miércoles al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, con el «reconocimiento institucional a la defensa de la unidad y la convivencia» durante el acto de apertura de su II Congreso Nacional, un evento en el que el mandatario advirtió de que la ciudad sigue sin recuperar la normalidad cuatro meses después de la entrada masiva de julio.

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La Junta Directiva de IURIS España acordó conceder este galardón a Vivas en mérito a su trayectoria de más de 25 años al frente de la institución autonómica, su compromiso con el marco constitucional y su labor para preservar la estabilidad y la cohesión social. Durante la entrega, los responsables de la organización subrayaron la firmeza demostrada por el presidente ceutí ante la crisis vivida los pasados 30 y 31 de julio, destacando que «defender Ceuta es defender nuestra nación».

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A lo largo de la ceremonia, que reunió a estudiantes universitarios y representantes de los ámbitos jurídico, académico y empresarial —y en la que también fue distinguido el presidente electo de Venezuela, Edmundo González—, varios premiados dedicaron palabras de respaldo a la gestión de Vivas. Entre ellos intervinieron el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; el presidente de la Confederación Española de la Abogacía Joven, Alberto Cabello; el abogado Javier Cremades; y el periodista Nacho Abad, premiado por su labor comunicativa.

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Tras recoger el reconocimiento en la recta final del acto, Juan Vivas dedicó la distinción a la ciudadanía ceutí, a la que definió como un ejemplo de convivencia y resistencia frente a lo que calificó como un «ataque a la integridad territorial de España» que dejó 154 fallecidos y cerca de 100.000 entradas irregulares. En su intervención, el presidente señaló que Ceuta «ha estado al borde del abismo» y denunció una sensación de abandono institucional por parte del Gobierno central.

Finalmente, Vivas fijó tres condiciones indispensables para la recuperación de la ciudad: el retorno a Marruecos de todas las personas que accedieron de forma irregular en julio para restablecer la normalidad, el esclarecimiento completo de lo sucedido y la reconstrucción emocional y económica de Ceuta con el respaldo del conjunto del país.