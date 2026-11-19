Representantes de Vox han mantenido un encuentro con la Confederación de Empresarios de Ceuta (CEOE) en su sede para abordar el modelo económico de la ciudad, plantear medidas de apoyo a autónomos y ventajas fiscales, y reclamar mayores inversiones en infraestructuras —con especial énfasis en la competitividad del puerto— de cara a estrechar la conexión con la península.

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La reunión se ha celebrado en la sede de la confederación empresarial ceutí y ha contado con la participación de destacados dirigentes patronales, entre ellos el vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Ángel Pérez del Castillo; el vicepresidente segundo, Luis de la Rubia; el secretario general, Jorge Chenard; y la presidenta de la Asociación de la Construcción, Karima Aomar.

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Durante el encuentro, la formación planteó la necesidad de articular un plan específico de inversiones para Ceuta. La candidata de Vox al Senado, Ana García, ha defendido que la apuesta estratégica de su partido pasa por «dejar de mirar a Marruecos para conectarnos con nuestro entorno peninsular más cercano», un objetivo que, según ha señalado, requiere contar con un puerto competitivo y con infraestructuras acordes a las necesidades de la ciudad.

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Asimismo, Vox ha puesto sobre la mesa propuestas orientadas al impulso del emprendimiento y al alivio fiscal del tejido productivo local, como medidas de apoyo a los trabajadores autónomos y una reducción del tipo del Impuesto de Sociedades con el fin de dinamizar la actividad económica, favorecer el crecimiento empresarial y fomentar la creación de empleo. En este sentido, García ha advertido de que «de nada sirve prometer que llegarán millones de euros si eso no se acompaña de medidas concretas para atender las demandas de autónomos y empresarios».