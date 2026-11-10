La causa que instruye la Audiencia Nacional sobre los accesos irregulares registrados en la ciudad autónoma continúa su curso con la comparecencia de nuevos testimonios clave solicitados por la Policía Nacional.

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Nuevas testificales bajo medidas de protección

En el marco de la investigación dirigida por la magistrada María Tardón, este lunes han prestado declaración cuatro testigos protegidos. Estas testificales, impulsadas a petición del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, buscan esclarecer los detalles logísticos y las circunstancias que rodearon la entrada masiva de personas a través de la frontera.

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La causa judicial, abierta formalmente el pasado mes de septiembre, investiga los hechos bajo la premisa de una presunta «conducta delictiva cometida en el extranjero que ha atacado gravemente» la seguridad y la estabilidad fronteriza de España.

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Un procedimiento que suma nuevas pruebas e informes

Estas declaraciones se suman a la intensa batería de diligencias practicadas en las últimas semanas por el juzgado, que ya ha recibido diversos informes de los cuerpos policiales y ha tomado declaración a distintos cargos institucionales —como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas—, mandos policiales y migrantes que participaron en aquellos cruces, con el fin de reconstruir de manera exhaustiva el desarrollo de los acontecimientos.