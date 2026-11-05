La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este jueves un amplio operativo que se saldura con la detención de seis personas en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla, en el marco de una nueva pieza separada abierta en la investigación del caso Koldo.

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La operación incluye diversos registros, entre los que destacan la inspección de las oficinas de Adif Alta Velocidad y el domicilio del exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en Valencia. Las actuaciones judiciales y policiales se centran en destapar posibles adjudicaciones irregulares, amaños y el cobro de comisiones ilegales vinculadas a contratos de obra pública e infraestructuras ferroviarias.

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Entre los arrestados en esta nueva fase de la instrucción figura Cristian Corvillo, antiguo chófer vinculado al entorno orgánico del actual presidente del Gobierno durante procesos de primarias, en el marco de las pesquisas dirigidas a esclarecer la red de mordidas y la ramificación de contratos bajo sospecha en el Ministerio de Transportes. Las diligencias continúan abiertas bajo secreto de sumario mientras la benemérita recopila nueva documentación y efectúa los requerimientos de información ordenados por los tribunales.

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