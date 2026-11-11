Las principales cabeceras de la prensa rosa analizan la actualidad del papel couché con el posado de la saga Prats, las confesiones de Sara Carbonero, la cercanía entre la reina Letizia y Aitana Sánchez-Gijón y el luto en el fútbol por la muerte del futbolista Jesús de Miguel.

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Como cada semana, las revistas del corazón llegan a los quioscos cargadas de contenidos de actualidad social y del mundo del espectáculo. Las portadas de ¡Hola!, Semana, Diez Minutos y Lecturas repasan las principales novedades de los rostros conocidos de la televisión, la cultura y la aristocracia, destacando el 18 cumpleaños de Carlos, hijo de Fabiola Martínez y Bertín Osborne, el debut como actriz de Alejandra Rubio, los temores sobre la salud expuestos por Sara Carbonero y la estrecha relación cultural entre la reina Letizia y la actriz Aitana Sánchez-Gijón.

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Fabiola Martínez presenta a su hijo Carlos en ‘¡Hola!’ y Sara Carbonero se sincera en ‘Semana’

La revista ¡Hola! dedica su portada a Carlos, el hijo menor de Fabiola Martínez y Bertín Osborne, con motivo de su mayoría de edad. Su madre señala en la publicación que el joven «es consciente de que tiene el foco encima». Asimismo, el titular del medio recoge el primer posado conjunto de Matías Prats III y Claudia Collado para relatar su historia de amor y detalles de su saga familiar, además de las primeras declaraciones de Harriet, esposa de Peter Philips —hijo de la princesa Ana de Inglaterra—, tras su incorporación a la familia real británica tras celebrarse su enlace en la iglesia de All Saints, en Kemble (Gloucestershire).

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Por su parte, la revista Semana revela las reflexiones de la periodista Sara Carbonero sobre el paso del tiempo, el envejecimiento y sus temores tras haber superado un cáncer. La cabecera también aborda la petición de perdón de Ana Obregón a Antonia dell’Atte planteándose si se trata de una paz con fecha de caducidad, informa sobre la nueva vivienda de Jessica Bueno en Madrid y reserva su faldón al luto en el mundo del fútbol tras el fallecimiento de Jesús de Miguel a causa de un encontronazo sobre el terreno de juego.

El debut actoral de Alejandra Rubio y el reencuentro de la reina Letizia en ‘Lecturas’

La publicación Diez Minutos centra su atención en Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos debuta en el teatro en una obra dirigida por Cristina Alcázar, su antigua profesora de interpretación, quien define a la joven como una gran actriz. En el mismo número, Tamara Falcó confiesa haber llegado a sentirse como un «juguete roto», mientras que Jaime Anglada, amigo del rey Felipe, confirma la pausa en su proyecto musical junto a Carolina Cerezuela. Cierra la portada Sheila Casas con declaraciones sobre su visión del amor.

Finalmente, Lecturas destaca en portada el reencuentro entre la actriz Aitana Sánchez-Gijón y la reina Letizia en el Teatro Real de Madrid, acontecido el pasado 4 de noviembre con motivo de la gala de la Cumbre Iberoamericana, subrayando la amistad que une a ambas. La cabecera recoge además el romance de la intérprete con Maxi Iglesias y dedica su faldón a los planes cinematográficos conjuntos entre la actriz internacional Nicole Kidman y los creadores conocidos como «Los Javis».