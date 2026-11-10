La Promesa aborda el miércoles 11 de noviembre en La 1 la reacción de Manuel tras conocer lo que Pía descubrió sobre la muerte de Jana. El heredero comparte con Curro sus intenciones respecto a Leocadia.

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Qué pasará en La Promesa el miércoles 11 de noviembre

Pía le cuenta a Manuel que exhumó el cuerpo de Jana para comprobar si había sido envenenada. Al hacerlo, encontró el cadáver azul. Tras escuchar la explicación, el heredero del marquesado queda horrorizado y le revela a Curro su intención de matar a Leocadia.

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La propia Leocadia admite ante Ángela que trató de impedir que Curro obtuviera su título. También encuentra una forma de explicar su hostilidad hacia la señora de Figueroa: asumir que entre ambas nunca habrá una buena relación.

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Por otro lado, Lorenzo lee ante Ciro la carta que ha recibido y descubre que no procede realmente del ejército. En ella le piden que acuda solo a una cita.

Martina plantea contarle a Alonso lo del embarazo porque cree que les ayudará. Los chicos rechazan la propuesta y le dicen que no puede hacerlo. En ese momento llama Casilda: el padre presiona ahora para que se casen.

En el servicio, Candela decide que no quiere continuar trabajando junto a Simona, después de las discusiones que han mantenido. Mientras, Máximo se enfrenta a Ricardo por las acusaciones dirigidas contra Julio y le exige que se retracte. De lo contrario, tomará medidas.

Petra pide a María que se mantenga alejada de Samuel, que atraviesa un mal momento. La situación preocupa a Petra, que teme que el cura haya podido hacer algo trágico porque lleva tiempo sin salir de su habitación. Al llamar repetidamente a la puerta, no recibe respuesta.

La búsqueda de Samuel queda así marcada por la preocupación de Petra, mientras Manuel procesa lo que Pía le ha contado sobre Jana.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 944 de La Promesa se emite el miércoles 11 de noviembre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance publicado por El Confidencial. Horario de emisión: parrilla de La 1 del miércoles 11 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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