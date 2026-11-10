En el capítulo de Sueños de Libertad del miércoles 11 de noviembre en Antena 3, Gabriel comunica a Julia que podrá asistir a la boda de su tío Andrés, mientras Begoña decide no ir al enlace.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el miércoles 11 de noviembre

Gabriel intenta recuperar la confianza de Julia con su permiso para ir a la boda. Sin embargo, la niña teme que su padrastro cambie de parecer otra vez y prefiere no hacerse ilusiones.

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Después de recobrar el conocimiento, Damián recrimina a Tasio que cause nuevos problemas cuando atraviesa dificultades personales. Al día siguiente, ambos coinciden con Digna durante el desayuno y acuerdan guardar silencio sobre lo ocurrido la noche anterior. Pese a ello, padre e hijo vuelven a enfrentarse.

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Tasio también cuenta a Paula que discutió con Andrés y terminó golpeando a Damián por accidente. La dependienta le reprocha haber llegado a ese extremo y haberse enfrentado a Valentina, algo que la ha dejado en una situación comprometida.

Para Don Agustín, el padre de Salva representa la única posibilidad de salir adelante, por lo que le anima a seguir confiando en él. Miguel manifiesta en el dispensario que teme no estar a la altura y no lograr que Claudia vea cumplido su deseo de ser madre.

Manuela le habla a su sobrina Claudia de la cita que tuvo con Eduardo en Pelahustán. Más tarde, Eduardo le propone volver a quedar.

Fina empieza a tener dudas sobre su arte ante la exposición que compartirá con Bianca en Madrid. Marta intenta calmarla y la fotógrafa la invita a asistir para contar con alguien cercano.

Por otro lado, Josema rechaza un nuevo plan que le plantea Mabel. Andrés admite ante Damián que no sabe si será capaz de perdonar a Tasio por sus actos.

Damián, por su parte, se ofrece a ocuparse del asunto de Félix Cifuentes y averiguar por qué Gabriel le ha entregado 150.000 pesetas.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 687 de Sueños de Libertad se emite el miércoles 11 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del miércoles 11 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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