Las publicaciones de la crónica social recogen la conmoción por la tragedia ferroviaria en Toledo, el 88º cumpleaños de Doña Sofía, la escapada médica de la reina jordana a Madrid y el histórico tercer Balón de Oro de la futbolista española

Las revistas de la crónica rosa analizan esta semana una actualidad marcada por el impacto del dolor colectivo y las novedades de destacadas personalidades de la sociedad y el deporte. La tragedia ferroviaria de Urda ha teñido de luto las portadas de los principales medios del corazón, que informan sobre las despedidas, la conmoción generalizada y las historias de las víctimas del accidente. En este contexto de duelo, se destacan las muestras de apoyo de los Reyes hacia las familias afectadas, así como el último adiós a la exministra Fátima Báñez y los gestos de solidaridad surgidos en medio del suceso.

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Junto a la cobertura del siniestro en Toledo, la prensa social dedica espacio al 88º aniversario de la Reina Sofía, a la visita privada realizada por Rania de Jordania a la capital española y al triunfo internacional de Alexia Putellas en Londres. Asimismo, la agenda semanal abarca proyectos inmobiliarios de rostros conocidos, desplazamientos internacionales en el ámbito de la televisión y compromisos familiares de figuras mediáticas.

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El luto nacional en el aniversario de Doña Sofía y las visitas reales en Madrid

El contexto de tristeza provocado por el accidente ferroviario de Urda ha coincidido con una fecha señalada para la Casa Real. La revista ¡Hola! dedica su portada a la Reina Sofía, quien celebró sus 88 años el pasado 2 de noviembre en una jornada condicionada por el luto del país. La publicación repasa la vida cotidiana de Doña Sofía en el Palacio de la Zarzuela, su relación con sus hijos y nietos, sus aficiones personales y las iniciativas previstas de cara al año 2027.

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Por otro lado, la actualidad de las familias reales incluye la escapada discreta de Rania de Jordania a Madrid. La reina jordana protagoniza un reportaje con imágenes exclusivas de su desplazamiento a la capital española, motivado por una consulta médica de carácter privado, permitiendo reconstruir los detalles y el itinerario de su estancia.

Galardones deportivos y novedades en la vida de los famosos

El ámbito deportivo y social cuenta con el protagonismo de Alexia Putellas, portada de la revista Lecturas. El emblemático London Palladium de la capital británica albergó la gala en la que la actual futbolista del London City Lionesses —equipo por el que fichó tras su etapa en el FC Barcelona— recibió su tercer Balón de Oro. En su intervención, la deportista ofreció un discurso de gratitud hacia su entorno en los momentos más complejos de su carrera profesional.

En las páginas de la crónica rosa también se recogen otros movimientos del panorama social. La revista Semana informa sobre la adquisición de una nueva vivienda por parte de Gloria Camila Ortega en las afueras de Madrid, próxima a la residencia de su padre, el torero José Ortega Cano.

Por su parte, la revista Diez Minutos muestra una jornada familiar de Christian Gálvez y Patricia Pardo junto a su hijo Luca, al tiempo que detalla el viaje del presentador a Los Ángeles para grabar dos programas piloto —en inglés y en español— de la adaptación del concurso «El Rosco» orientada al mercado de Estados Unidos. La agenda semanal se completa con las apariciones de Genoveva Casanova en Madrid, la estancia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Venecia, el tributo recibido por Gloria y Emilio Estefan en Nueva York y los momentos de Ana Obregón junto a su nieta Anita.