Valle Salvaje emite el miércoles 11 de noviembre en La 1 un capítulo marcado por la llegada de una carta. La serie es un drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.

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Qué pasará en Valle Salvaje el miércoles 11 de noviembre

Rafael deja claro a Hernando que Luisa cuenta con su protección. Por su parte, Alejo sigue aproximándose a Manuela con la intención de conseguir información de ella.

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La noticia de una carta altera a todos. Francisco anuncia que ha llegado una misiva de la Corte dirigida a Hernando y el temor se extiende entre los presentes.

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Queda por saber qué noticias contiene la carta para Hernando.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 521 de Valle Salvaje se emite el miércoles 11 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del miércoles 11 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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