El santoral católico celebra hoy, 11 de noviembre, a san Bartolomé, abad de Grottaferrata, monje de origen bizantino nacido en Calabria. Fue discípulo de san Nilo y cofundador de la abadía de Grottaferrata.

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Este miércoles, la Iglesia recuerda también a san Martín de Tours y a san Teodoro Estudita. Las tres conmemoraciones reúnen trayectorias vinculadas a la vida monástica y a la labor pastoral.

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San Bartolomé, abad de Grottaferrata (hacia 980-1055)

San Bartolomé nació hacia el año 980 en Rossano, Calabria. De origen bizantino, fue monje y discípulo de san Nilo, a quien dedicó una biografía.

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Su vida estuvo ligada a la abadía de Grottaferrata, de la que fue cofundador. Allí desarrolló su vocación monástica y se dedicó también al cuidado de los pobres.

Además de su labor como abad, destacó como autor de himnos. Su obra como biógrafo de san Nilo refleja la importancia que tuvo su maestro en su trayectoria. Bartolomé falleció en 1055.

Otros santos que se celebran el 11 de noviembre

San Martín de Tours : soldado romano que dejó la vida militar, fue elegido obispo de Tours en 371 y es recordado por compartir su manto con un pobre.

: soldado romano que dejó la vida militar, fue elegido obispo de Tours en 371 y es recordado por compartir su manto con un pobre. San Teodoro Estudita: monje y sacerdote bizantino, reformador de la vida monástica y defensor de la veneración de las imágenes.

La obra escrita de san Bartolomé

La figura de san Bartolomé se recuerda tanto por su participación en la fundación de Grottaferrata como por sus escritos. Compuso himnos y escribió la vida de san Nilo, su maestro.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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