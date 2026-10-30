Sigue en directo el Le Havre – Paris Saint Germain. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Le Havre 1 – 5 Paris Saint Germain
🔄 min 83′ — Cambio en Le Havre — entra Simon Ebonog, sale Daren Mosengo
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🔄 min 79′ — Cambio en Le Havre — entra Rayan Fofana, sale Hakim Dongopandji
🔄 min 71′ — Cambio en Paris Saint Germain — entra Achraf Hakimi, sale David Boly
🔄 min 71′ — Cambio en Paris Saint Germain — entra Mika Godts, sale Quentin Ndjantou
⚽ min 69′ — ¡GOL de Paris Saint Germain! Achraf Hakimi
🔄 min 65′ — Cambio en Le Havre — entra Lamine N'Diaye, sale Rassoul Ndiaye
🔄 min 65′ — Cambio en Le Havre — entra Amir Richardson, sale Enzo Koffi
🔄 min 65′ — Cambio en Le Havre — entra Sota Nakamura, sale Mbwana Ally Samatta
🔄 min 63′ — Cambio en Paris Saint Germain — entra Maghnes Akliouche, sale Lucas Beraldo
⚽ min 62′ — ¡GOL de Paris Saint Germain! Senny Mayulu (asist. Achraf Hakimi)
⚽ min 55′ — ¡GOL de Paris Saint Germain! Achraf Hakimi
📺 min 28′ — VAR — Goal confirmed (Achraf Hakimi)
⚽ min 28′ — ¡GOL de Paris Saint Germain! Achraf Hakimi (asist. Senny Mayulu)
⚽ min 26′ — ¡GOL de Paris Saint Germain! Mika Godts (asist. Achraf Hakimi)
⚽ min 18′ — ¡GOL de Le Havre! Josh Maja (asist. Rayan Fofana)
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