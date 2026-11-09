Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, destacó en el Gran Premio de Brasil con dos adelantamientos memorables, a pesar de no conseguir puntos en la carrera. La lluvia intermitente en el circuito de Interlagos permitió que Alonso realizara maniobras impresionantes sobre Lewis Hamilton y Alex Albon.

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El asturiano comenzó la carrera desde la octava posición, pero un incidente con Ollie Bearman en las primeras curvas le hizo perder varias posiciones. A pesar de esto, Alonso aprovechó la situación para adelantar a Hamilton por el exterior, en una maniobra que recordó a su famoso adelantamiento a Michael Schumacher en Hungría 2006.

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La lucha contra Hamilton y Albon

La carrera se complicó a medida que la pista se secaba, dificultando que Alonso se mantuviera cerca de sus rivales. Sin embargo, Alex Albon, con un Williams de mayor velocidad punta, se convirtió en su siguiente objetivo. Alonso persistió hasta que Albon cometió un error en la ‘S’ de Senna, lo que permitió al asturiano completar otro adelantamiento memorable.

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La habilidad de Alonso para aprovechar las condiciones de la pista y su determinación para superar a sus rivales destacaron en una carrera donde los Ferrari, que partían desde el fondo de la parrilla, no lograron avanzar debido a las complicaciones para adelantar.

Un espectáculo bajo la lluvia

La lluvia intermitente jugó un papel crucial en la carrera, permitiendo que Alonso, con un monoplaza más lento que el Ferrari, pudiera competir en la zona media. A pesar de las dificultades, el piloto ovetense demostró su experiencia y habilidad al volante, dejando una vez más su huella en el circuito de Interlagos.