MADRID / TÁNGER — La Policía Nacional ha localizado y detenido en Tánger (Marruecos) al principal cabecilla de una de las mayores organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de hachís. El arresto, ejecutado el pasado 8 de octubre en virtud de una orden internacional de detención, pone el broche a la fase final de la denominada Operación Sauron, iniciada a principios de 2025 bajo la dirección de la Audiencia Nacional.

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El sospechoso, que se encontraba fugado de la justicia española desde el pasado mes de marzo, permanece actualmente encarcelado en territorio marroquí a la espera de que se tramiten los procedimientos para su extradición a España.

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Un entramado criminal con ramificaciones en varias provincias

La investigación policial, desarrollada en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral entre España y Marruecos, ha permitido desarticular por completo esta red de narcotráfico y detener a un total de 86 personas presuntamente vinculadas con la organización. Las actuaciones policiales se han extendido por distintos puntos del país: Madrid (65), Guadalajara (10), Valencia (5), Málaga (3), Burgos (1), Almería (1) y Girona (1). De todos los arrestados, 18 ya han ingresado en prisión provisional.

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Según los detalles aportados por los investigadores, la red introducía grandes cantidades de hachís desde Marruecos utilizando tanto transportes marítimos como vehículos por carretera. La droga era trasladada hasta la Comunidad de Madrid y otros puntos de la geografía española para su posterior distribución a nivel nacional y europeo.

Comunicaciones encriptadas y 7 puntos de almacenamiento

La cúpula de la organización coordinaba todas sus operaciones a través de aplicaciones de mensajería encriptada. Desde estos canales gestionaban la entrada de los cargamentos, los transportes y su posterior almacenamiento en viviendas de alquiler, urbanizaciones residenciales y naves industriales habilitadas como «guarderías».

A lo largo del macrooperativo, los agentes han desmantelado hasta siete puntos logísticos de almacenamiento en Madrid, Guadalajara y Valencia. Entre las intervenciones más destacadas figuran registros en inmuebles de barrios y zonas residenciales como Las Tablas, Sanchinarro y El Cañaveral (Madrid), así como una nave industrial en la localidad valenciana de Silla donde se almacenaban 4,6 toneladas destinadas al mercado madrileño.

Balance de incautaciones y blanqueo de capitales

En el conjunto de la Operación Sauron, la Policía Nacional se ha incautado de:

10.800 kilos de hachís y más de 21,8 kilos de cogollos de marihuana.

y más de 21,8 kilos de cogollos de marihuana. Cerca de 466.000 euros en efectivo.

en efectivo. 25 vehículos y 15 relojes de lujo.

y 15 relojes de lujo. 2 armas largas y 4 armas prohibidas.

La investigación también ha destapado un complejo entramado societario y financiero destinado a blanquear los beneficios del narcotráfico. La red utilizaba créditos fraudulentos a través de testaferros, la falsificación de nóminas y facturas mediante empresas pantalla, y la adquisición de bienes inmuebles y coches de alta gama. Como ejemplo, la policía constató que el líder de la organización figuraba oficialmente como empleado de una empresa de artes gráficas, percibiendo sueldos netos superiores a los 5.000 euros mensuales sin ejercer actividad laboral efectiva alguna.