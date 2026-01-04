El Sorteo Extraordinario del Niño, que se celebra cada 6 de enero, marca el gran final de las festividades navideñas en España. A las puertas de la edición de 2026, los datos históricos de Loterías y Apuestas del Estado confirman que la suerte no se reparte de forma uniforme, consolidando a ciertas ciudades como auténticos imanes para el Primer Premio.

Este es el ranking de las cinco ciudades más agraciadas hasta la fecha:

1. Madrid (43 veces)

La capital de España lidera el ranking histórico de forma indiscutible. Con el «Gordo» del Niño habiendo caído en sus administraciones en 43 ocasiones, Madrid es el epicentro de la fortuna. Su alto volumen de ventas y administraciones icónicas la sitúan cada año como la favorita en todas las apuestas.

2. Barcelona (38 veces)

La Ciudad Condal ocupa la segunda posición con 38 primeros premios. La tradición lotera catalana es muy fuerte, y Barcelona ha recortado distancias en las últimas décadas, repartiendo millones en numerosos barrios de la capital y su área metropolitana.

3. Bilbao (19 veces)

El podio lo completa Bilbao con 19 ocasiones. La capital vizcaína ostenta la medalla de bronce, demostrando que el norte tiene una conexión especial con este sorteo. La mítica administración de «Lotería Ormaechea» es uno de los puntos que más ha contribuido a esta estadística.

4. Valencia (16 veces)

En la cuarta posición se sitúa Valencia, donde el primer premio ha recaído 16 veces. La capital del Turia vive con gran intensidad este sorteo, siendo una de las provincias donde más décimos se consignan cada año.

5. Sevilla (11 veces)

Cerrando el «top cinco» encontramos a Sevilla, que ha celebrado el primer premio en 11 ediciones. La ciudad hispalense es el referente del sur en cuanto a fortuna en el sorteo del 6 de enero, consolidando una tendencia al alza en los últimos sorteos.

¿Dónde comprar los décimos de última hora?

Si quieres probar suerte en las ciudades más premiadas, recuerda que:

• En Madrid, Doña Manolita y La Pajarita son las paradas obligatorias.

• En Barcelona, El Gato Negro y Lotería Valdés encabezan las ventas.

• En Bilbao, Lotería Ormaechea es el referente histórico.