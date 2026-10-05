El Málaga – Espanyol se juega el viernes 9 de octubre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga y DAZN.

Partido: Málaga – Espanyol

Málaga – Espanyol Competición: LaLiga, jornada 8

LaLiga, jornada 8 Fecha: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga y DAZN

DAZN LaLiga y DAZN Estadio: Estadio La Rosaleda (Malaga)

El partido entre Málaga y Espanyol, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga, se disputará en el Estadio La Rosaleda. El Málaga ocupa la última posición en la tabla, con 3 puntos tras 7 partidos, habiendo anotado 3 goles y recibido 12. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha cosechado 2 empates y 3 derrotas. Por su parte, el Espanyol se sitúa en la 15ª posición con 7 puntos, con un balance de 10 goles a favor y 10 en contra. En sus últimos 5 partidos, ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

Así llegan los equipos

Málaga: 20º con 3 puntos en 7 partidos (3 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-E-E-D)

Espanyol: 15º con 7 puntos en 7 partidos (10 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-D-V-E-D)

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